Asbest, illegale bewoning en gevaarlijke elekricteitsmeters: veel mis

HELMOND - Niet ingeschreven arbeidsmigranten, asbest, illegale en ongezonde levensmiddelen en verkeerd opgeslagen vloeistoffen. Deze en nog meer zaken die niet in de haak waren, zijn woensdag opgespoord in vier gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Dit gebeurde bij controles van het zogeheten Peelland Interventie Team (PIT). Hierin werken allerlei instanties met elkaar samen.



Meeste overtredingen

In Deurne werden de meeste overtredingen geconstateerd: zo woonden er mensen in een loods en elektriciteitsmeters bleken niet in orde en gevaarlijk aangebracht. In Helmond werd een terrein tegen de regels in gebruikt voor recreatie en in Laarbeek werden illegaal afval en niet goed opgeslagen gasflessen aangetroffen.



Bij een huis in Someren stuitte het team op veel rotzooi, asbest en wankele objecten. Ook bleek de woning niet op de riolering te zijn aangesloten.



Grote inzet

PIT komt geregeld in actie en werkt voor de genoemde gemeenten, Asten en Gemert-Bakel. Bij de controles werden mensen ingezet van de politie, de brandweer, Defensie, de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit en netbeheerder Enexis.