Noël de Grauw blijft maar scoren, na hattrick nu contract bij RKC Waalwijk

WAALWIJK - Wat goed is, komt snel. Dat bewijst Noël de Grauw. De aanvallende middenvelder heeft binnen de kortste keren een contract weten af te dwingen bij RKC Waalwijk. De 20-jarige eigen kweek kreeg begin dit seizoen een kans zich in het eerste elftal te spelen en greep die met beide handen aan.

De Grauw zette zijn handtekening onder een tweejarige verbintenis, met een optie voor nog een seizoen. Het kan dus niet op voor de Waalwijker.



Hattrick tegen De Treffers

Afgelopen dinsdag maakte hij nota bene als invaller al een hattrick tijdens de bekerwedstrijd tegen De Treffers. Mede dank zij zijn drie doelpunten – in nog geen tien minuten tijd – plaatste de Jupiler-Leagueclub zich voor de volgende ronde van het KNVB-bekertoernooi. RKC won uiteindelijk met 7-0 van de Groesbeekse tegenstander.



RKC-directeur Frank van Mosselveld: “Met zijn kwaliteit om goed tussen de linies te spelen en zijn scorende vermogen heeft Noël al meermalen aangetoond een toegevoegde waarde te zijn voor dit RKC Waalwijk.” In acht officiële duels was het talent goed voor vier treffers en één assist. Noël begon zijn carrière in Waalwijk bij de E-tjes. Na een uitstapje naar de jeugd van NAC keerde hij vorig seizoen terug op het oude nest.