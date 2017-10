Politiehelikopter spoort hennepstekkerij op in Oss

OSS - In een huis in de Osse wijk Ruwaard is donderdagochtend een hennepstekkerij ontdekt. De politie deed de vondst dankzij beelden vanuit een helikopter. De 52-jarige bewoonster is opgepakt. In haar woning werden ruim honderd hennepplanten en duizend stekjes gevonden.

De bemanning van de politiehelikopter zag tijdens het vliegen zogeheten ‘hot spots’. Die duiden mogelijk op een hennepkwekerij of –stekkerij. De apparatuur die daar wordt gebruikt, geeft veel warmte af. Op de display in de helikopter wordt dit met een donkere kleur weergegeven.



De controle in de wijk werd uitgevoerd door de Landelijke Eenheid van de politie. Volgens een woordvoerder worden dit soort controles regelmatig gehouden. De beelden zijn doorgegeven aan de lokale politie.



1130 stekjes

Agenten namen donderdag een kijkje bij het huis en ontdekten inderdaad een hennepstekkerij. Op de zolder en eerste verdieping werden ongeveer 120 moederplanten en zo’n 1130 stekjes gevonden.



De bewoonster is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Ze wordt donderdagmiddag verhoord.