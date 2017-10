Snel een gespierd lichaam met anabolen ook bij jongeren in Helmond populair

HELMOND - Het gebruik van anabole steroïden onder jongeren in Helmond neemt toe. In de eerste helft van dit jaar kreeg de politie 32 meldingen van spuiten en ampullen bij hangplekken voor jongeren. Dat zijn er drie minder dan in heel 2015.

Het provinciale verslavingsinstituut Novadic-Kentron is met voorlichtingsbijeenkomsten begonnen. Het slikken of inspuiten van anabolen kan leiden tot hart-, lever- en potentieproblemen.



Puur of Kuur?

In mei maakte Omroep Brabant al melding van Puur of Kuur? Dit is een campagne waarin mensen in Werkendam wordt opgeroepen alert te zijn op jongeren, die té snel heel breed worden. Het gaat dan om ouders, docenten, jeugdzorgmedewerkers, sportschoolhouders en huisartsen.



Volgens een medewerkster van Novadic was er veel belangstelling voor vergelijkbare scholingssessies in Helmond. “Dit is een indicatie dat anabolengebruik er zeker leeft”, zo zegt ze. Overigens gebruikt niet elke fors gespierde jongere verboden middelen, zo bezweert Hans Wassink, woordvoerder van de Dopingautoriteit.



'Cleane kneiters'

“Er zijn ook wat ik noem ‘cleane kneiters’: jongens of meiden die zonder het gebruik van anabolen een sportieve fysiek weten op te bouwen. Dat kan heel goed.” Anderen kiezen ervoor om snel gespierd te worden zonder veel inspanning en dan is doping een ‘handig’ middel. Zeker, omdat het spul vaak makkelijk te koop is.