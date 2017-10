Hier komen de 29 windmolens langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk

BREDA - Langs de snelweg A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk komen 29 windmolens. De windturbines worden gebouwd rond de verkeersknooppunten waar ze volgens de provincie zo min mogelijk geluidshinder veroorzaken en waar waardevolle natuurlandschappen worden ontzien.

De provincie heeft de locaties voor de windmolens donderdag bekendgemaakt. De windmolens moeten gezamenlijk minimaal 100 megawatt per jaar opbrengen en worden maarliefst 210 meter hoog.



Hazeldonk en Zundert

Op Hazeldonk komt een rij van zes windmolens aan de Zundertse kant van de A16, dicht tegen de snelweg aan. Op het bedrijventerrein moeten maximaal twee windmolens verschijnen.



De twee windmolens op Hazeldonk worden, in tegenstelling tot alle andere molens, niet hoger dan 150 meter. Daarmee zijn ze even hoog als de windmolens die daar in 2016 zijn neergezet.



Galder en Princeville

Bij knooppunt Galder komen de windmolens aan de noordzijde van de A58. Er wordt nog onderzocht of ten zuiden van de A58 ook vormen van duurzame energie kunnen komen.



De twee windmolens die bij knooppunt Princeville waren gepland, gaan niet door. Vanwege de aanvliegroute naar vliegbasis Gilze-Rijen is door TNO een radartoets gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat windmolens op deze plek niet mogelijk zijn. Op de locatie Nieuwveer komen wel twee windmolens.



Zonzeel en Klaverpolder

In het zeekleigebied ten noorden van de Mark doen zich minder belemmeringen voor en waren meerdere opties mogelijk. Op knooppunt Zonzeel is vanwege geluidsbelasting besloten het aantal windmolens te beperken tot zes. Daarvan komen er drie ten oosten van de A16 op grondgebied van gemeente Drimmelen en drie ten westen van de A16 op Moerdijks grondgebied.



Bij knooppunt Klaverpolder komt een dubbele rij windmolens ten oosten van de A16, waarvan zes op het grondgebied van de gemeente Drimmelen en vier op het grondgebied van de gemeente Moerdijk, in het gebied tussen de A16 en de spoorlijn.