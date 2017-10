Roofvogels worden zelf opgejaagd in Brabant: 'Dit zijn middeleeuwse praktijken'

EINDHOVEN - Brabant staat in de top drie van Nederlandse provincies waar de roofvogel zijn leven het minst zeker is. Ze worden geschoten door boeren of jagers, of ze worden vergiftigd. Dit blijkt uit onderzoek van BirdLife International die samen met de Vogelbescherming de problemen voor het eerst in kaart bracht.

Het gaat vooral om buizerds, haviken, bruine kiekendieven en de rode wouw. Roofvogels zijn beschermd in Nederland, maar jaarlijks verdwijnen er gemiddeld 1200 vogels. Alleen in Friesland en Zeeland worden meer roofvogels gedood dan in Brabant.

Ongewenste gast

Volgens Lars Soerink van de Vogelbescherming wordt op roofvogels gejaagd omdat ze een ongewenste gast zijn op het terrein van boeren. Die willen hun weidevogels beschermen. Jagers zijn ook niet blij met roofvogels die hun prooi opeten.

“Het plaatsen van gif gebeurt onder de radar. We vinden lang niet alle dieren die vergiftigd zijn”, legt Soerink uit. Het schieten van de dieren gebeurt vaak op een gruwelijke manier. “Het nest, met vogel en eieren wordt doorzeefd met hagel.” Wie dit doet, is niet duidelijk. “Maar ik stel vast dat je alleen met een jachtvergunning aan een hagelgeweer kunt komen”, zegt Soerink.

‘Het speelt al langer’

Volgens Diwi Zagers van de vogelopvang in Zundert speelt het probleem al veel langer. Bij de opvang komen regelmatig buizerds en andere roofvogels binnen, gemiddeld een paar per maand. Ze zijn dan voornamelijk vergiftigd.

Volgens Thomas van der Es, boswachter in de Biesbosch, is dit een groot probleem. “Het gaat tegenwoordig weer goed met de roofvogels in onze provincie. Maar dat is lange tijd niet zo geweest, we komen uit een diep dal. Het schieten van roofvogels is slecht voor de diversiteit. En ook het vergiftigen is een groot probleem”, zegt hij.

‘Het treft de hele keten’

“Het grote probleem van het vergiftigen van dieren is dat het de hele keten raakt. Er wordt gif geplaatst in kadavers, die dan opgegeten worden door een kraai. Die kraai wordt dan weer gegeten door een roofvogel. Zo treft het niet alleen de roofvogels”, vervolgt Van der Es zijn verhaal.

Hij is vooral erg verbaasd dat het schieten en vergiftigen van vogels nog op zo’n grote schaal gebeurt. “We zijn een beschaafd land en het zijn beschermde vogels, dit zijn middeleeuwse praktijken."

De boswachter herinnert zich nog het geval van een vergiftigde zeearend. De vogel had waarschijnlijk gif gegeten wat in een dode vogel was aangebracht. “De zeearend is nog niet zo lang terug in Nederland en het zijn er maar weinig. Die groep is dus heel erg kwetsbaar.” Voor deze vogel was het niet te laat, de zeearend werd opgelapt in de vogelopvang in Zundert.

Verdrietig

De situatie maakt Soerink verdrietig. “We kunnen niet meer doen dan de aandacht vestigen op dit probleem. Ook zijn we in gesprek met de politie”, zegt hij. “De meeste roofvogels worden niet bedreigd, maar dat willen we graag zo houden.”