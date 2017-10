Kritiek op plan: 'Lage Zwaluwe krijgt uitzicht op dubbele lijn windmolens'

LAGE ZWALUWE - De gemeentes Moerdijk en Drimmelen zijn teleurgesteld over de plaats waar de provincie windmolen gaat plaatsen. In totaal komen er 29 nieuwe turbines tussen Moerdijk en Hazeldonk, waarvan 16 op het grondgebied van deze gemeentes.

Moerdijk en Drimmelen hadden een alternatief ingediend. Zij wilden zeven molens bij knooppunt Zonzeel en zeven ten westen van Lage Zwaluwe. Nu komen er tien bij knooppunt Klaverpolder (zes op het grondgebied van Drimmelen, vier in Moerdijk) en zes langs de A16 bij knooppunt Zonzeel (drie in Drimmelen, drie in Moerdijk). Dat betekent een dubbele lijn van windmolens bij Lage Zwaluwe.



'Tegen de wens in'

Wethouder Hans Kuijpers van Drimmelen: “De provincie kiest nu voor een alternatief waar de inwoners van de dorpen Moerdijk en Lage Zwaluwe meer windmolens in hun omgeving krijgen. De inwoners van Lage Zwaluwe krijgen nu uitzicht op een dubbele lijn windmolens. Terwijl zij uitdrukkelijk de wens hebben uitgesproken voor 1 lijn.”



Hij vervolgt: “Daarnaast krijgen zij ook nog te maken met een nieuwe 380 Kv verbinding. Acceptatie door deze inwoners is nu veel minder. Terwijl er vanuit ons een goed alternatief lag bij knooppunt Zonzeel. Wat voor de provincie echt de doorslag heeft gegeven is dat zij zeker wilden zijn dat er 100 Megawatt gerealiseerd wordt langs de A16. Het is jammer dat daardoor de provincie niet meer rekening heeft gehouden met de wensen van onze inwoners.”