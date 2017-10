Dief steelt diploma van Astrid en nu staat nieuwe baan in China op de tocht

TILBURG - Haar huis en baan heeft ze al opgezegd en eigenlijk had ze al in China moeten zitten. Astrid de Wolff uit Tilburg werd tot haar grote blijdschap aangenomen als lerares Engels bij een privéschool in het Aziatische land. Toch woont ze nu bij haar ouders en is het maar de vraag of ze nog met haar nieuwe baan kan beginnen. En dat allemaal omdat een autodief vorige week haar diploma heeft gestolen.

Wat een gezellig avondje eten bij een vriend had moeten worden, werd een absolute rampdag. "Ik had mijn tas met laptop en diploma in de achterbak van mijn auto laten liggen. Ik dacht nog: dat moet wel kunnen voor een paar uurtjes." Voor de zekerheid had ze nog een grote zak vuile was op de tas gezet.



Een paar uur later had een dief haar auto opengebroken en deze, inclusief vieze was én diploma, leeggeroofd.



Diploma

"Die laptop kan me echt niks schelen, als ik dat diploma maar terugkrijg. Zonder dat diploma krijg ik geen visum en kom ik China niet in."



Kan ze dan niet gewoon een kopietje opsturen? "Dat heb ik natuurlijk geprobeerd. In Nederland was dit ook geen enkel probleem geweest. Maar ze zijn heel streng in China. Ze willen alleen het origineel."



Huilen

"Ik lach nu wel, maar ik zou het liefst in een hoekje gaan huilen", zegt ze. "Ik heb mijn baan in Nederland al opgezegd, dus ik heb nu ook geen inkomen. Alles loopt in de soep vanwege die ene laptoptas.” Haar aangifte bij de politie heeft tot nu toe niks opgeleverd.



Astrid hoopt dat iemand de documenten vindt, of dat de dieven alsnog het papiertje aan haar afgeven. "Ze kunnen hem gewoon achterlaten bij de afdeling gevonden voorwerpen van de gemeente."