Liefde voor Brabant: tatoeages van de skyline van Den Bosch en de Peperbus in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Echte liefde gaat door de maag. Fout. Echte liefde gaat op de huid. En deze Brabanders deden het gewoon. Een skyline van Den Bosch op de rug, een Peperbus op een bovenarm en een worstenbroodje op de onderarm. De liefde gaat diep en is vereeuwigd op het lichaam.

Een naam van je partner kan natuurlijk, maar dat kan altijd uit gaan. De kans dat je daarna iemand tegenkomt met exact dezelfde naam is klein, heel klein. Daarom kozen deze heren (het zijn er meerderere) voor een andere grote liefde: de stad waar ze wonen.



Skyline

Een tatoeage nemen is voor veel mensen best een grote stap. Staat het erop, dan is dat vaak voor altijd. Weg laten halen kost veel moeite en geld. Maar dat zal voor Ben Meeuwsen niet nodig zijn. "De liefde voor de stad gaat nooit over en ik ga er ook nooit weg", vertelt Ben. In augustus heeft Ben de skyline van Den Bosch op zijn arm laten tatoeëren.



En wat als de skyline verandert? "Het zal allemaal wel meevallen. De meeste gebouwen op mijn arm zijn oud en dus monumenten. Tegen de tijd dat ze uit elkaar vallen, ben ik al lang verleden tijd."



LEES OOK: Mooi of niet? Brabanders tatoeren dorp of stad op hun lijf [FOTO'S]

Peperbus

Leroy Jacobs deelt de liefde voor een stad, maar dan wel voor Bergen op Zoom. Hij ging met een eigen ontwerp van de Peperbus (bekende kerk in de stad) naar een tatoeëerder en liet hem op zijn bovenarm plaatsen. "De Peperbus is een symbool hier. Iedereen kent het", vertelt Leroy. Hij heeft er nog steeds geen spijt van. "Absoluut niet en dat zal ook nooit komen."



Maar het bleef niet alleen bij een tatoeage van de kerk, er kwam ook nog een krab op zijn hand (inwoners van Bergen op Zoom zijn krabben met carnaval). "Die krab wilde ik gewoon hebben. Ik ben een échte Bergenaar."



Ben en Leroy zijn niet de enigen die hun liefde voor Brabant op de huid hebben vereeuwigd.