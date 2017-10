Wild eten in de natuur: Pop-Up restaurant in het Groene Woud geopend

VUGHT - Wild eten op het prachtige Landgoed Bleijendijk in Vught kan sinds donderdag in een tijdelijk Pop-Up restaurant. Elf dagen lang koken koks van toprestaurants het beste wat Brabant heeft te bieden. Er is een lunch en een avonddiner.

Initiatiefnemer is de Vughtse ondernemer Frank de Bot:"" Het is fantastisch om ons pop-up restaurant midden in dit waardevolle landschap te mogen organiseren", zegt hij. Gasten eten in een grote partytent in een weiland omgeven door grazende schapen en bomen in hun herfstpracht.



Lekker sfeertje

Chefkok John Kocken van restaurant De Heer Kocken beet donderdag het spits af met de lunch. Hij is razend enthousiast over de lokatie:"Ik vind het echt super fijn om hier te mogen koken, lekker sfeertje en het is een keer iets anders, helemaal leuk!".



Smullen

Een van de eerste gasten was donderdag burgemeester Van de Mortel van Vught. Hij zit te smullen en is een echte liefhebber van wild:"Dat kan je wel zien aan mijn uiterlijk zien", grapt de burgervader, die benadrukt dat het er niet alleen verrukkelijk uitziet, maar dat het ook verrukkelijk smaakt.



Hou je niet van wild en wil je toch genieten van de ambiance in het pop-up restaurant in het Groene Woud? Geen probleem, de topkoks maken ook vegetarische gerechten op verzoek.