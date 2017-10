Tegenstanders giftreinen West-Brabant roepen hulp in van lokale politiek

OUDENBOSCH - Het was even stil, maar met nog een klein half jaar te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen, trekt de Vereniging Alternatief Goederenvervoer in West-Brabant weer aan de bel. De VAG maakt zich zorgen over de giftreinen die van Rotterdam naar Antwerpen gaan en daarbij West-Brabant doorkruisen. Er moet van de VAG eindelijk eens onderzocht worden of het spoor daar wel geschikt voor is. Tot die tijd mogen er niet meer ketelwagons over dat spoor dan er in 2015 over reden, zegt de vereniging.



De VAG heeft een brief geschreven aan alle gemeenteraden waar het spoor door gaat. In Brabant zijn dat Halderberge, Bergen op Zoom Roosendaal en Moerdijk. Alle politieke partijen in die gemeenten wordt opgeroepen om het standpunt van de VAG in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen.



Volgens de VAG heeft de nieuwe Wet Basisnet Spoor, op grond waarvan er meer giftreinen door West-Brabant kunnen rijden, enorme invloed op veiligheid, huizenprijzen en leefbaarheid in het genoemde gebied. Volgens de VAG is de spoorlijn te vergelijken met de Betuwelijn.



Minister heeft geen rapport

De VAG wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen. Toenmalige ministers vonden zo’n onderzoek ook nodig. De VAG hoorde daar nooit meer iets over. Via de Wet Openbaarheid van Bestuur probeerde VAG toen het onderzoeksrapport boven water te krijgen. De zaak ging tot aan de Raad van State, die in mei uitspraak deed. Conclusie: op het hele ministerie van verkeer was geen rapport te vinden en toenmalig staatssecretaris Dijksma hoefde er op andere ministeries niet naar te gaan zoeken.



De VAG schrijft in de brief aan de gemeenteraden dat de vereniging nu niet meer zonder hulp van de lokale politiek kan. Behalve aandacht in verkiezingsprogramma’s vragen de tegenstanders van de giftreinen om een lobby in Den Haag voor een alternatieve lijn buiten de bebouwde kommen om.