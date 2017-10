Versterkte dijken bij de Maas moeten voor droge voeten zorgen in Oss en Den Bosch

MACHAREN/DIEDEN - De dijk tussen Ravenstein en Lith wordt versterkt. Dat is nodig, want door de klimaatverandering stijgt het water. En als bij Oss de dijk breekt, hebben ze tot en met Den Bosch natte voeten. 270.000 mensen worden dan getroffen. Donderdag werd het startsein gegeven voor het project, dat in totaal zo'n 150 miljoen euro gaat kosten.

Eén van de plekken waar ze aan het werk gaan is bij Macharen, bij de haven van Oss. Erik Kraaij is van het hoogwaterbeschermingsprogramma. "We zullen de dijken moeten versterken, maar ze moeten ook goed in het landschap passen."



In de dijk

De dijk tussen Ravenstein en Lith is 25 kilometer lang. Een ander project is Dieden, recht onder de Maas. Daar wonen mensen soms letterlijk in de dijk. Dat zij daar kunnen blijven wonen is niet zeker, zegt projectleider Petra van den Brand.



"De dijk is mooi, maar hij is er toch echt voor de veiligheid. Niet alleen voor de mensen die hier wonen, maar ook voor de mensen die veel verderop wonen in Oss en Den Bosch. Ik kan niet beloven dat het bij niemand zeer gaat doen als we de dijk verzwaren."



In 2028 moet het project klaar zijn.