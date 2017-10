Tegenstanders megastal Oirschot krijgen steun van provinciale PvdA

OIRSCHOT - De PvdA in Provinciale Staten maakt zich grote zorgen over de mogelijke komst van een stal voor 16.000 varkens in Oirschot. De sociaaldemocraten zullen vrijdag bij Gedeputeerde Staten aan de bel trekken.

Behalve de PvdA maken inwoners van Oirschot zich zorgen over het plan. Vooral natuurliefhebbers houden hun hart vast omdat de stal vlak bij het beschermd natuurgebied de Kampina zou komen. De Brabantse Milieu Federatie (BMF) en de Vereniging Natuurmonumenten hebben de gemeente Oirschot opgeroepen het plan te blokkeren.



Met de rug tegen de muur

Daar wringt nou net de schoen. De gemeente Oirschot staat met de rug tegen de muur. De Boxtelse veehouder Van Hal kreeg vijf jaar geleden een vergunning voor een stal met 20.000 varkens. Die vergunning heeft hij nooit gebruikt. Nu vraagt hij toestemming voor een stal van 16duizend varkens. De gemeente Oirschot is daar niet blij mee, maar juridisch zou de gemeente de strijd wel eens kunnen verliezen omdat er al een uitgebreidere vergunning ligt.



De mensen in het buitengebied van Spoortdonk, gemeente Oirschot, zijn begin deze maand al in het geweer gekomen, gesteund door natuur- en milieuorganisaties. De provinciale PvdA schaart zich aan hun zijde.



Miljoenen uitgegeven

De PvdA-Statenfractie schrijft dat Oirschot al jaren last heeft van intensieve veehouderij. Daarom werden in die gemeente, mede op verzoek van de provincie, als een van de weinige gemeenten in Brabant, twee urgentiegebieden aangewezen. Dat zijn gebieden waar zoveel overlast is dat er ingegrepen moest worden. Gemeente en provincie hebben de afgelopen jaren miljoenen euro’s uitgegeven om een overlastgevend bedrijf in één van die urgentiegebieden te verplaatsen.



In het andere gebied werd in de jaren negentig al veel overheidsgeld gebruikt bij sanering van boerenbedrijven om natuurgebied de Kampina te beschermen. Juist in dat gebied ligt nu een aanvraag voor een megastal met 16.000 varkens. Gelet op de geschiedenis van dat gebied en het geld dat in het verleden is uitgegeven aan overlastbestrijding, vindt de PvdA dat een verontrustende situatie. De partij wil dat Oirschot en het provinciebestuur onderzoeken of de aanvraag kan worden afgewezen.