Vrouw gewond na val van trap in Waalwijk

WAALWIJK - Een vrouw is donderdag gewond geraakt toen ze in een huis aan de Pastoor Kuyperstraat in Waalwijk van de trap viel. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Het slachtoffer viel rond kwart over vijf door nog onbekendeoorzaak van de trap.



Ambulances

Vanwege de ernst van het ongeluk kwamen twee ambulances en twee politiewagens ter plaatse. Ook een traumahelikopter was opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te landen.



De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.