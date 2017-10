Hé ho, hé ho... Goirle krijgt drie kabouters cadeau

GOIRLE - In Goirle is een vorm van 'ander intelligent leven' gespot. Nee, er zijn geen groene Marsmannetjes in een vliegende schotel geland. Wél wordt een boom in het dorp sinds kort bewoond door drie vrolijke kabouters.

Een foto van de kleine kaboutertjes staat op de Facebookpagina Heel Goirle in een groep. Uit de reacties blijkt dat jong en oud de nieuwe dorpsbewoners wel kunnen waarderen.



Locatie geheim

Op Facebook wordt herhaaldelijk gevraagd naar de locatie van de kabouterboom, maar een antwoord daarop wordt niet gegeven.



Dat is misschien maar goed ook, want één van de reacties onder de foto luidt: "Hadden we hier ook in een boom, maar werden gejat op een gegeven moment."