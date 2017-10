PSV en FC Volendam nog in evenwicht in weinig verheffend bekerduel [LIVE]

EINDHOVEN - PSV moet donderdagavond in een uitwedstrijd FC Volendam zien te verslaan om door te dringen tot de laatste zestien in de KNVB-beker. Opvallende namen in de basisopstelling zijn Adam Maher en jongeling Albert Gudmundsson. De wedstrijd in het Kras Station wordt gefloten door Bas Nijhuis.

Maher mocht in het vorige bekerduel tegen SDC Putten (0-4) ook al zijn opwachting maken en liet zich daar met twee treffers gelden. Hij krijgt nu een nieuwe kans om zich weer eens te laten zien. Het is pas de tweede keer dit seizoen dat Maher speelminuten maakt. Albert Gudmundson mocht al een aantal keer invallen tijdens de competitie, maar maakt nu zijn basisdebuut.





PSV heeft duidelijk de overhand in het eerste kwartier, zonder echt grote kansen te creëren. De eerste echte doelpoging van de wedstrijd komt van Maher. Hij raakt de rug van Volendammer Veerman.