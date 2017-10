De lessen van Pieter van Geel: 'Ambtenaren zijn loyaal maar het kan gebeuren...'

HELMOND - Pieter van Geel kent het klappen van de politieke zweep. De Helmondse CDA’er was in drie kabinetten staatssecretaris. Donderdag stond een nieuwe generatie bewindslieden op het bordes. Kijk uit wat je doet met die vier tassen vol dossiers die de ambtelijke top voor je heeft, is zijn levensles

Van Geel herinnert zich nog precies het moment waarop hij en minister Henk Kamp het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van hun voorgangers overnamen. Ze zaten aan een grote tafel, tekenden gewichtige papieren en spraken over koetjes en kalfjes. In het gezelschap zaten ook de topambtenaren van het ministerie.



Valkuilen

“Dan krijg je het beruchte overdrachtsdossier. Daarin staat de stand van zaken met betrekking tot alle onderwerpen en de politieke valkuilen voor zover die door de ambtenaren als zodanig worden beschouwd”, aldus Pieter van Geel.



“Je krijgt dan van de secretaris-generaal van het departement drie of vier tassen met stukken mee en die zegt dan: dit kunt u gerust tekenen. Dat betekent dat je ze niet moet lezen, je kunt ook niet alles lezen. En laten we eerlijk zijn: 95 procent van die stukken is politiek niet relevant. Het gaat om technische dingen”, zegt de Helmonder.



Toch kan de werkelijkheid volgens hem ook anders zijn. “Het kan zelfs tricky zijn”, zegt Van Geel. “Het zou tijdens die eerste dagen kunnen zijn dat een ambtenaar in de verleiding komt een problematisch dossier aan je voor te leggen met het idee dat je wel tekent."



Berucht

Berucht is het geval van oud-minister Winnie Sorgdrager die op de eerste dag het ontslag van een procureur-generaal tekende. Dat werd een rel van jewelste. Daarom de les van Pieter van Geel: “95 procent kun je zo tekenen maar kijk er ook met je politieke gevoel naar want ambtenaren zijn buitengewoon loyaal maar het kan gebeuren...“