Quinten (32) kreeg uit het niets een kopstoot: 'Ineens vroeg hij of ik wilde vechten'

BREDA - Hij kreeg uit het niets een kopstoot en hij weet eigenlijk nog steeds niet waarom. Het enige dat de 32-jarige Quinten uit Breda weet is dat hij een woordenwisseling met een man had die zijn handen aan zijn auto afveegde. "Ineens vroeg hij of ik wilde vechten en gaf hij mij een kopstoot."

Het gebeurde donderdagmiddag bij een parkeerplaats aan de Ginnekenweg in Breda. Quinten had de auto net geparkeerd en wilde nog wat berichten op zijn telefoon sturen. Een man en een vrouw kwamen in de regen samen langs lopen. "De man begon ineens met zijn handen op mijn natte motorkap te wrijven, waarschijnlijk om zijn handen schoon te maken."



'Niet normaal'

Quinten stapte uit en vroeg waarom de man dit deed. Een woordenwisseling ontstond. "Ik vind het niet normaal dat iemand aan andermans spullen zit. Dat heb ik hem verteld. Waarom zou je zoiets in vredesnaam doen?", zegt Quinten. De vrouw probeerde de man nog in toom te houden, maar dat lukte niet. "Hij stapte echter naar voren. Toen kreeg ik die kopstoot."





De Bredanaar belde geschokt de politie terwijl hij een flinke wond aan zijn neus had. Het stel maakte zich uit de voeten. "Al telefonerend liep ik achter hen aan om de locatie aan de politie door te geven." Toch verloor Quinten de man en de vrouw uit het oog. "De politie is daarna nog wel ter plaatse gekomen om het signalement van het stel op te nemen. Maar ze zijn nog niet gevonden."Quinten is inmiddels bij de huisarts geweest. Zijn neus is waarschijnlijk niet gebroken, maar dat weet hij pas zeker als de zwelling is verdwenen.De Bredanaar gaat deze week nog aangifte doen bij de politie. "Ik vind het bizar dat een woordenwisseling zo snel uit de hand kan lopen. Het gesprek dat eraan vooraf ging, was niet aangenaam. Maar ik heb nooit gedreigd met geweld, dat zou ik niet doen. Daar begon hij mee."