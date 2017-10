Personeel Unox stelt ultimatum: volgende week akkoord anders volgen acties

OSS - Het personeel van Unox in Oss stelt moederbedrijf Unilever een ultimatum. Dat werd donderdag duidelijk tijdens verschillende personeelsbijeenkomsten.

Het personeel is niet te spreken over het voorstel dat is gedaan over nieuwe arbeidsvoorwaarden bij de overname van de Unox-fabriek door de Zwanenberg Food Group.



Maandag wordt Unilever een ultimatum gesteld. Als er niet binnen drie dagen een akkoord is, volgen er acties, zo waarschuwt het personeel.



Voorstel

Volgens de vakbonden heeft Unilever zaterdag een bod gedaan 'dat niet in de buurt komt van de eisen van de vakbonden voor een fatsoenlijke overgang van de Unox-fabriek naar Zwanenberg'.



De vakbonden willen behoud van de huidige pensioenregeling, een werkgelegenheidsgarantie en behoud van inkomen en koopkracht. Unilever komt daar volgens de bonden te weinig mee over de brug.



Unilever schrapte in het verleden al banen bij Unox in Oss. Zwanenberg heeft gezegd dat het aantal banen de komende jaren juist zal groeien omdat het bedrijf de productie van een fabriek in Raalte wil overhevelen naar Oss.