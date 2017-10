Gewapende overval op sushibar in Waalwijk

WAALWIJK - Twee mannen hebben donderdagavond een gewapende overval gepleegd op sushi- en snackbar Sheng Li in de Victoriestraat in Waalwijk De politie zoekt naar het tweetal. Via Burgernet is een melding gemaakt.

Het zou gaan om twee getinte mannen rond de 20 jaar in donkere kleding met een mager postuur. Ze zijn ongeveer 1,80 lang en mogelijk met een scooter gevlucht.



Volgens de politie lijkt het erop dat de daders een geldbedrag uit de kassa hebben meegenomen. Er zijn geen slachtoffers gevallen.