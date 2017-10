Dierenarts die mogelijk betrokken was bij illegale puppyhandel vrij

EINDHOVEN - De Belgische dierenarts die betrokken zou zijn geweest bij de illegale handel in puppy’s, is donderdag vrijgelaten.

De vrouw uit Arendonk moet zich wel beschikbaar stellen voor justitieel onderzoek. Puppyhandelaar Jurgen C. uit Hapert, die al jaren verdacht wordt van strafbare praktijken, en een vrouw uit Brabant blijven nog vastzitten. Zij worden zo goed als zeker vrijdag voorgeleid. Dit tweetal werd dinsdag aangehouden.

De dierenarts was maandag al, op verzoek van het Openbaar Ministerie in ons land, gearresteerd.



LEES OOK: Illegale puppyhandel: handelaren uit Hapert en dierenarts aangehouden



Grootschalig gesjoemel

Het trio zou een rol hebben gespeeld bij fiscale fraude en grootschalig gesjoemel met vervalste paspoorten en vaccinaties bij duizenden importpuppy’s uit Oost-Europa. Bij het onderzoek wordt onder meer samen gewerkt tussen de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en haar collega’s in België.

In de Gazet van Antwerpen staat dat in de dierenartspraktijk in Arendonk opgelucht is gereageerd. "Jantina zat de voorbije dagen in afzondering. Dit is goed nieuws", zo werd er opgetekend.