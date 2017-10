De hele wereld doet mee aan plastic recycling van Helmondse ontwerper

EINDHOVEN - Plastic afval is een wereldwijd probleem en dus moet het ook wereldwijd worden aangepakt. Vanuit die stelling bouwde de jonge Helmondse ontwerper Dave Hakkens een netwerk op waarin kleine gemeenschappen over de hele wereld werken aan het recyclen van plastic troep. De machines die ze daarvoor nodig hebben kunnen ze dankzij filmpjes van Dave op internet zelf bouwen. Deze week staat hij met zijn machines op de Dutch Design Week in Eindhoven.

"Plastic is een materiaal dat is gemaakt om te recyclen. Maar de grote industrie begint er niet aan omdat het te veel moeite is. Bovendien is nieuw plastic goedkoop, waardoor de industrie liever dat neemt." En dus ging Dave Hakkens zelf maar aan de slag.



Hij begon met een shredder, een machine die alle soorten plastic verkruimelt. Voor de verwerking van de korreltjes die zo ontstaan bouwde hij drie andere machines die het materiaal eerst verwarmen en dan in een nieuwe vorm persen.



Instructiefilmpje

Alle bouwtekeningen daarvoor deelt hij op internet, inclusief instructiefilmpjes. "Open source online, dus gratis, zodat mensen over de hele wereld ze kunnen nabouwen en plastic recyclen." En dat gebeurt intussen volop. Volgens Dave zijn er inmiddels zo'n tweehonderd plaatsen op de wereld waar zijn machines zijn gebouwd en lokale gemeenschappen plastic recyclen.





Op zijn website worden ze met vlaggetjes op een kaart aangegeven. "Nieuw is nu dat mensen die plannen hebben om te beginnen ook toegevoegd worden, zodat ze in hun omgeving de samenwerking kunnen opzoeken."Volgens Dave wordt het vooral heel actief opgepakt in ontwikkelingslanden. "In Indonesië spoelt heel veel plastic binnen via de oceaan, maar om dat te verschepen is veel te duur, dus het meeste wordt verbrand." Dankzij de machines die ze zelf kunnen bouwen, komt er lokaal veel plastic recycling op gang. "Maar in Afrika zien mensen het echt als baan, ze zamelen plastic in en verwerken het tot kommen die ze lokaal verkopen. ""Onze kracht is niet dat wij de beste recyclingsmachines maken, maar meer: hoe kun je zorgen dat die informatie om te beginnen beschikbaar is voor iedereen, voor de gewone mens. Daarom hebben we de machines zoveel mogelijk versimpeld en gemaakt uit materialen die overal lokaal te vinden zijn."