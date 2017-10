Verlenging maakt voor PSV niet uit voor duel met Vitesse: 'Zit tussen de oren'

VOLENDAM - PSV had het niet makkelijk in Volendam, maar uiteindelijk won het van de plaatselijke FC en plaatste de ploeg van trainer Phillip Cocu zich voor de achtste finale. En met het bereiken van de volgende ronde, waarin het gaat spelen tegen VVV, voldeden de spelers aan het belangrijkste doel.

Hoe de wedstrijd gewonnen werd maakt voor Hendrix niet veel uit, het gaat in de beker om het bereiken van de volgende ronde. "Inderdaad. En die keeper hield er een paar ballen heel goed uit. Normaal vliegen die er wel in. Nu dat een keer niet zo is, wordt het moeilijker. Maar in de verlenging winnen we alsnog met 2-0."



Zondag staat een belangrijke competitiewedstrijd op het programma, uit bij Vitesse. Een zwaar duel en een verlenging in de benen, volgens Hendrix maakt dat niet veel uit. "Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar volgens mij zit het gewoon tussen de oren. Wij kunnen zondag gewoon weer volle bak gaan."



Bart Ramselaar stond in de basis tegen FC Volendam, makkelijk had hij het niet. "Het was een lastige wedstrijd, Volendam speelde heel compact. Het was moeilijk door de muur te komen. Richting het einde van de wedstrijd krijg je nog veel kansen, dan moet je scoren. Gelukkig doen we dat in de verlenging. Het enige doel is dat je de koker in gaat.""Het liefst win je met mooi voetbal en eigenlijk moet je het binnen negentig minuten afmaken. Maar als je naar de wedstrijd kijkt en je speelt uiteindelijk een verlenging, dan is het enige dat telt dat je de volgende ronde haalt", aldus Ramselaar.Van Ginkel werd als enige fitte basisspeler gespaard door Cocu, bij de start van de verlenging kwam hij alsnog binnen de lijnen. "In eerste instantie was het niet de bedoeling, maar het bleef natuurlijk heel lang 0-0. Uiteindelijk kregen we verlenging en werd ik toch gebracht. Als ik dan mee naar Volendam ga, vind ik het ook wel lekker om te spelen."De opdracht was simpel, scoren en winnen. "Eigenlijk wel, ja. Hou het daar maar op." Dat lukte. Van Ginkel opende de score en uiteindelijk won PSV met 0-2. "Ik heb de kwaliteit dat ik veel diep kan gaan en onder de spitsen kan komen. Daar was de ruimte vandaag. Dt bleek ook wel toen ik in het veld kwam. Ik kreeg in de eerste helft van de verlenging al een kansje.""Daarna scoor ik alsnog. Luuk de Jong wint negen van de 10 ballen, dan is het anticiperen waar de bal gaat vallen", aldus Van Ginkel.