Michael van Gerwen en Jelle Klaasen winnen op EK

HASSELT - Michael van Gerwen en Jelle Klaasen hebben de eerste ronde van het EK gewonnen. In het Belgische Hasselt wonnen ze allebei van een landgenoot.

Van Gerwen speelde tegen Jan Dekker. De eerste vijf legs gingen tegen de pijlen in, Mighty Mike pakte daarmee een 3-2 voorsprong. Na de pauze pakte Van Gerwen drie legs op rij en daarmee de winst.



Klaasen stond op het podium tegen Christian Kist, die door een blessure eigenlijk geen echte tegenstander was. Klaasen won met 6-0."Ik weet hoe het voelt, ik heb dat zes maanden gehad", zei Klaasen na afloop van zijn overwinning tegenover de PDC. "Het is verschrikkelijk. Maar ik moet mijn ding doen en ben blij met de zege."Klaasen hoopt dit toernooi, zoals in de afgelopen jaren, ver te komen. "Maar momenteel denk ik niet aan goed presteren, ik wil klaar zijn voor het WK. Het gaat beter en beter. Hopelijk ben ik tijdens de start van het WK in goede vorm."