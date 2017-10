Auto ramt achterkant vrachtauto op A27 en wordt meters meegesleurd

BAVEL - Een automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hij op de A27 ter hoogte van Bavel met zijn auto achter op een vrachtwagen botste. De wagen werd daarna nog enkele tientallen meters achter de vrachtauto meegesleurd.

Beide voertuigen kwamen op de vluchtstrook tot stilstand. De brandweer, ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Het slachtoffer zat bekneld in de auto. De brandweer heeft het slachtoffer bevrijd. De man was aanspreekbaar, maar het is niet bekend wat de exacte verwondingen zijn. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De toerit vanaf de A27 richting de A58 is tijdelijk afgesloten vanwege technisch onderzoek.