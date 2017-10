Plofkraak op geldautomaat Tilburg, daders op scooter spoorloos

TILBURG - Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak gepleegd op een geldautomaat aan het Verdiplein in Tilburg. De daders gingen er daarna op een scooter vandoor. Het is niet duidelijk of ze iets hebben buitgemaakt.

De plofkraak vond rond vier uur plaats. De politie maakte jacht op de daders. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet, die lange tijd boven Tilburg rondcirkelde.



Naast de geldautomaat zit een Turkse bakker. De schade aan deze winkel lijkt mee te vallen, maar het is niet duidelijk of de zaak vrijdag open kan.