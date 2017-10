Brabanders gelukkiger, gezonder en veiliger dan mensen in de Randstad

UTRECHT - Brabant staat in de middenmoot als het gaat om welvaart. In de Randstad, met name in de drie grootste steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is dat welvaartsgevoel beduidend minder. Wie daar woont, voelt zich gemiddeld genomen het ongelukkigst, ongezondst en onveiligst. In Noord- en Zuidwest-Drenthe en het Gooi scoren ze het beste qua welvaart. Onze provincie staat op de zesde plaats. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Rabobank.

De tweede editie van de Brede Welvaartsindicator wordt vrijdag gepresenteerd. Het welzijn van Nederlanders is gemeten aan de hand van de factoren werkloosheid, baanzekerheid, veiligheid, geluk, gezondheid, onderwijs, huisvesting en milieu. Voor het eerst is ook gekeken naar resultaten op regionaal niveau.



Stedelijk versus landelijk

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de zogenoemde brede welvaart in de stad lager ligt dan op het platteland. Het lagere geluksgevoel in de grote stad wordt vooral veroorzaakt doordat mensen minder tevreden zijn over hun woonsituatie. Ook voelen ze zich vaak onveiliger dan in de rest van het land.



Noord en zuidoost Brabant spant de kroon

In heel Brabant scoren we hoger dan gemiddeld als het gaat om brede welvaart. Het noorden en zuidoosten van onze provincie scoren het hoogst. Opvallend is dat het zuidoosten en noordoosten van Brabant het relatief goed doen als het gaat om woontevredenheid. Het midden van de provincie scoort hoog op het gebied van balans tussen werk en privé maar minder op materiële welvaart. En het westen van Brabant heeft de laagste brede welvaart, vooral als het gaat om veiligheid.



De provincie Drenthe, en dan voornamelijk het gebied rond Assen, scoort op bijna alle punten beter dan het Nederlands gemiddelde. Vooral woontevredenheid, een betere balans tussen werk en vrije tijd en een hogere veiligheid spelen daarbij een grote rol. De provincie Noord-Holland heeft de laagste score.