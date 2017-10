Politiewagen rijdt zich vast in beton: 'We waren net klaar met storten'

EINDHOVEN - Een politieauto heeft zich donderdag vastgereden in een pas gestorte betonlaag op de Antoon Coolenlaan in Eindhoven. Het gebeurde op een afgesloten bouwterrein waar hard werd gewerkt aan de vervanging van een bushalte. "We waren net klaar met de klus en hadden onze bestelbus pal langs het beton gezet, zodat niemand er langs kon", vertelt Johan de Krom van aannemersbedrijf De Krom uit Etten-Leur dat er aan het werk was. "Maar opeens was daar die politiewagen, die gewoon om ons heen reed, hup, zo het beton in."

De politieauto kon geen kant meer op. Johan en zijn collega hebben het voertuig vervolgens met de bestelbus uit het beton getrokken. Waarom de agenten juist deze route namen, is niet duidelijk. "Verderop zijn ze bezig met de renovatie van een brug. Wij zijn vorige week begonnen met het onder handen nemen van de bushalte. Het is een afgesloten bouwterrein, waar momenteel niemand toegang tot krijgt", aldus de eigenaar van aannemersbedrijf.





Volgens Johan wilde de politieagent geen schadeformulier invullen. "Maar dit zijn voor ons natuurlijk extra kosten, die hele betonlaag moet opnieuw worden aangebracht. Daarna moeten we de boel opnieuw afbezemen voor stroefheid op het oppervlak, om gladheid tegen te gaan. Die schade willen we verhalen." Het aannemersbedrijf heeft inmiddels wel iets kunnen regelen met de politie.Ook ergens anders in Eindhoven ging het mis met een auto van de politie. Daar reed een agent in de binnenstad een paaltje dat automatisch omhoog komt omver.