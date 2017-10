Zorgen over massale sterfte onder insecten: 'We kunnen zo niet doorgaan'

BOXTEL - "We zijn bezig ons eigen ecosysteem te vernietigen." De woorden van Toine Cooijmans van Natuurmonumenten liegen er niet om. Natuurorganisaties in Brabant maken zich grote zorgen over de kaalslag onder insecten. Uit Duits-Nederlands onderzoek bleek vorige week dat er 75 procent minder insecten zijn dan pakweg 30 jaar geleden.

En dus is Natuurmonumenten een online petitie gestart. Ook is er een brandbrief gestuurd naar de nieuwe minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, Carola Schouten.



'Nog erger dan we vreesden'

Toine Cooijmans uit Boxtel is flink geschrokken van het onderzoek. 63 Duitse natuurgebieden zijn onder de loep genomen. Volgens de onderzoekers zijn daar 75 procent minder insecten. Het gaat dan om de hoeveelheid insecten. "Het zijn kleine natuurgebieden, die omringd zijn door intensieve landbouw en steden," zegt Cooijmans. "We hadden de afgelopen jaren al signalen, maar het is nog erger dan we vreesden."



Volgens Cooijmans kun je het ook goed merken in Brabant. "Het beste voorbeeld is de voorruit van de auto. Vroeger zag je de insecten volop op de voorruit, maar nu niet meer. En dieren die insecten eten, hebben het slecht. Dieren die zo normaal zijn voor het Brabantse platteland, de leeuwerik, de patrijzen en de grutto, ze zijn er steeds minder."



'Ophouden met bestrijdingsmiddelen'

Volgens Cooijmans hebben de insecten het moeilijk door het verkeer, de industrie en de intensieve landbouw. "We hebben effectieve bestrijdingsmiddelen die alles doden. Daar moeten we mee ophouden. We kunnen zo niet doorgaan. Insecten zijn de basis van ons menselijk ecosysteem, als het daar misgaat, heeft dat gevolgen. Uiteindelijk gaat het op ons neerslaan."