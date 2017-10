'Ik ben er klaar voor', Floor van den Brandt aast op Spelen bij start schaatsseizoen

HEERENVEEN - Pyeongchang. Daar dromen veel schaatsers van. In die Zuid-Koreaanse stad vinden begin volgend jaar de 23e Olympische Winterspelen plaats. Floor van den Brandt uit Haarsteeg is een van de schaatsers die daar wil schitteren. Vrijdagavond begint ze aan het nieuwe schaatsseizoen met het NK afstanden in Heerenveen.

"Van mij mag het seizoen wel beginnen", vertelt Van den Brandt vrijdagochtend. "Ik heb echt een goede zomer gedraaid. Ik ben er klaar voor en wil heel graag laten zien waarvoor ik getraind heb."



Vrijdagavond staat voor de vrouwen de 3000 en de 500 meter op het programma. "De 500 meter is meteen míjn afstand, waar ik dit seizoen helemaal op gefocust ben. Dus dit is een belangrijke dag." Zondagmiddag komt de sprinter uit Haarsteeg weer in actie. Dan op de 1000 meter.



Drie keer pieken

"Natuurlijk wil ik vrijdagavond heel graag op het podium staan, maar ik wil vooral een hele goede race rijden", benadrukt Van den Brandt. "We staan nu alweer ween paar weken op het ijs en hebben al wat trainingswedstrijden gereden. Ik wil nog wat dingen verbeteren, mijn race perfectioneren. Echt alles uit mezelf halen."



Tijdens het NK afstanden worden startbewijzen verdeeld voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Daarom moet Van den Brandt nu goed zijn. Maar datzelfde geldt voor december - tijdens het olympisch kwalificatietoernooi - en eind februari tijdens de Spelen moet Van den Brandt helemáál top zijn. Dat betekent dus drie keer pieken in een winter.



'Er staan als het moet'

"Dat is inderdaad best wel lastig", beaamt de Haarsteegse. "Je moet doelen kiezen en een planning daarvoor maken. In mijn team zit een meisje uit Tsjechië en die is al zeker van de Spelen. Die hoeft alleen maar te pieken in februari. Die heeft een heel andere aanloop. Wij Nederlanders benaderen zo'n seizoen heel anders. Maar omdat wij zoveel moeten pieken, hebben wij wel geleerd er te staan op de toernooien dat het moet. Dat is wel weer het mooie hiervan."