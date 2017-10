Proef met zes intercity's per uur werkt, NS laat de tienminutentrein zeven dagen per week rijden

EINDHOVEN - De zogeheten tienminutentrein tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven gaat zeven dagen per week rijden. Tijdens de proef zijn er geen grote problemen naar voren gekomen. De dienstregeling wordt vanaf zondag 10 december definitief.

Volgens NS en ProRail is uit de test gebleken dat de tienminutentrein veelal op tijd rijdt en nauwelijks uitvalt. De trein gaat nu zeven in plaats van vijf dagen rijden om duidelijkheid te scheppen voor de reiziger. Ook verwacht NS dat er genoeg gebruikt van zal worden gemaakt.



Er gaan per werkdag zo’n 130 treinen meer rijden. De tienminutentrein leidt tot een kortere wachttijd en een grotere kans op een zitplek.



Klachten

De proef ging begin september van start. Bij reizigersorganisatie Rover kwamen klachten binnen over problemen met aansluitingen voor sprinterreizigers tussen Utrecht en Den Bosch. Een ander nadeel is dat spoorbomen langer dichtblijven, wat weer tot drukte op de wegen kan leiden.



De NS gaat rond Den Bosch aanpassingen doen om de tienminutentrein mogelijk te maken en de reistijd per sprinter te verkorten. Zo komen er meer rechtstreekse sprinterverbindingen, bijvoorbeeld tussen Oss en Deurne in de spits.