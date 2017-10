Simon (16) werd gepest omdat hij homo is, nu geeft hij voorlichting over acceptatie

UDEN - Hij vond het zeker wel spannend, maar het onderwerp was voor hem te belangrijk om het niet te doen. De 16-jarige Simon van Ieperen uit Uden besloot een presentatie over homo-acceptatie te geven op zijn school. Hij stond deze maand op een podium voor zo’n 350 leerlingen en vertelde wat hij en andere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT'ers) meemaken.

“Is er hier iemand die ooit het woord homo als scheldwoord heeft gebruikt?”, begon Simon zijn presentatie. Het leidde tot rumoer in de zaal en daarna gingen bijna alle vingers omhoog. En dat die pesterijen heftige gevolgen kunnen hebben, liet hij vlak daarna zien.

De scholier toonde de foto’s van enkele jongeren. “Dit zijn allemaal mensen die ooit deel uitmaakten van de LHBT-community. Ik zeg ooit, omdat ze nu allemaal dood zijn. Ze hebben zelfmoord gepleegd omdat ze gepest en getreiterd werden.”



Pestkoppen

Simon had zelf ook te maken met pestkoppen. Hij kwam twee jaar geleden uit de kast en werd regelmatig nageroepen. “Er werd zelfs een keer in de jongenskleedkamer ‘Simon van Ieperen is gay’ geschreven. Dat vond ik echt te ver gaan”, vertelt hij.



Toch kan hij de pesterijen naar eigen zeggen goed hebben, maar toen hij merkte dat vrienden het om die reden lastig vonden om uit de kast te komen, wilde hij er wat aan doen. “Het was echt wel even een drempel die ik over moest om het te doen, maar acceptatie is gewoon heel belangrijk.”Hij loopt zelf ook nog altijd niet hand in hand met zijn vriend door Uden. “Overdag sowieso niet. Ik wil niet provoceren. Ik weet dat er mensen zijn die daar last van hebben.” Maar eigenlijk vindt hij het belachelijk dat hij daar anno 2017 nog steeds over na moet denken.“Nederland stond vroeger juist bekend als tolerant. Ik vind het erg dat dit steeds minder wordt. Dat is ook iets wat oudere homo’s vaak zeggen”, vertelt hij.Met de presentatie hoopte hij leeftijdsgenoten weer wat bewuster te maken van acceptatie, of dus eigenlijk juist het gebrek daaraan. “Ik heb er veel positieve reacties op gehad. Heel veel mensen hebben mij berichtjes gestuurd via WhatsApp of social media dat ze mij een steun en inspirerend vinden.”En het smaakt naar meer voor Simon. “Ik wil de presentatie ook graag op andere scholen geven. Ze mogen me hiervoor benaderen.” Op zijn eigen school, het Udens College, mag hij waarschijnlijk rond de kerst weer. “Begin deze maand stond ik voor alle bovenbouwleerlingen van havo en vwo. De volgende keer doe ik de presentatie voor de rest van de school.”