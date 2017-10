Film die het leven in 'ADHD-dorp' Den Hout laat zien, gaat in première: 'Kriebels in mijn buik'

DEN HOUT - Zestig jaar geleden werd het dorpsleven in Den Hout al eens geregistreerd in een film. Geboren en getogen inwoner van het dorp met 1200 inwoners is Jan Pheninckx. Hij vond het hoog tijd voor een Den Hout-film 2.0. Die is nu klaar en wordt zaterdag twee keer vertoond in de Corneliuskerk in het dorp. "Ik ga niet in pak."

Drijvende kracht achter de moderne variant van de Den Hout-film is Jan Pheninckx. Hij zit bij de werkgroep heemkunde van de Erfgoedstichting Den Hout. Zo kwam hij erachter dat er zestig jaar geleden een film over het dorp was gemaakt.



"Dat moeten wij doen, een nieuwe film maken!" De gedachte kwam direct in Pheninckx op. Maar niet iedereen deelde zijn enthousiasme. "Ik had het al drie of vier keer gezegd maar niemand reageerde." Maar daar legde de geboren en trotse inwoner van Den Hout zich niet bij neer. Tegen zijn vrouw zei hij op een goede zondagochtend: "En toch wil ik dat het gebeurt!"



ADHD-dorp

Pheninckx verzamelde een club vrijwilligers en een beroepscameraman om zich heen. Een jaar lang werd er gefilmd. "Wij noemen Den hout het ADHD-dorp, omdat er altijd wel wat te doen is. En als er iets te doen is, komt ook iedereen." Al die momenten werden op beeld gevangen met als resultaat: vijfhonderd uur materiaal. En daaruit werd een uur en een kwartier gefilterd.



Ook Lieke van den Boogaard werkte mee aan het filmproject. "Je kunt het zien als een soort tijdsdocument. We laten in chronologische volgorde het hele jaar 2016 zien. Het laat zien hoe het leven in het dorp er in dat jaar uitzag."



Over het resultaat zegt Pheninckx: "Ik ben heel trots. Ik denk dat je hem wel drie of vier keer moet kijken, voor je alles gezien hebt." Ondanks zijn trots gaat hij niet in pak naar de première. "Ik doe wel een colbertje aan, maar een stropdas beslist niet. Die heb ik op mijn trouwdag ook maar een uur aangehad."



Na de première wordt de film verkocht op USB-stick.