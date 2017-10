'Marco van Ginkel is completer dan Hakim Ziyech', Frank van der Struijk analyseert ex-teamgenoot

LENNISHEUVEL - De competitiewedstrijd Vitesse-PSV van zondag betekent voor Marco van Ginkel een terugkeer naar de club van zijn jeugd. Van Ginkel was bij Vitesse een groot talent, brak daar door op 17-jarige leeftijd, ontwikkelde zich razendsnel tot een vaste waarde en kwam via Chelsea, AC Milan en Stoke City in Eindhoven terecht. Bij PSV is hij nu aanvoerder.

"Ik ben hem altijd blijven volgen. Mooi dat Marco het nu goed doet bij PSV", vertelt Frank van der Struijk. De verdediger uit Lennisheuvel was van 2010 tot 2013 ploeggenoot van Van Ginkel bij Vitesse.



Krachthonk

"Hij is veel volwassener, veel sterker geworden", valt Van der Struijk op. "Toen hij bij het eerste elftal van Vitesse werd gehaald, was hij al sterk voor zijn leeftijd. Ik ben samen met hem, Davy Pröpper en Wimilio Vink veel het krachthonk ingedoken en vervolgens is het heel hard met hem gegaan. Hij was op een gegeven moment de enige die tijdens de training een duel met Wilfried Bony aankon en aandurfde. En Bony was echt beresterk."



Van der Struijk noemt Van Ginkel een van de betere voetballers in de eredivisie. "Hakim Ziyech is een ander type. Die oogt mooier, technischer. Maar Van Ginkel is completer, sterker en heeft meer loopvermogen. Hij zal altijd honderd procent geven. Hij werkt keihard en scoort zijn goaltjes. Dat heeft PSV nodig. Misschien zegt het ook wel wat dat PSV minder presteerde toen Marco in een klein dipje zat aan het begin van dit voetbalseizoen."



'Zou hem altijd kiezen in Oranje'

De verdediger, die na zijn Vitesse-tijd uitkwam voor Willem II en het Schotse Dundee, verbaast zich erover dat Van Ginkel nog geen vaste waarde is in het Nederlands elftal. "Er zijn veel goede middenvelders in Nederland, maar ik vind dat hij wel meer de kans mag krijgen als verdedigende middenvelder of rechtshalf. Met hem en Davy Pröpper heb je een jong middenveld waarmee je jaren vooruit kan. Als je aan een nieuw Nederlands elftal moet bouwen, zou ik altijd voor hem kiezen."