Doodeng feestje Halloween erg geliefd, van bloedsoep tot waxinelichtjes

EINDHOVEN - Griezelfeest Halloween wordt stevig omarmd door Brabanders. Lol trappen, met de schrik om het hart, kan komende dagen volop in onze provincie. Een paar krenten uit de pap. U bent gewaarschuwd!

Halloween wordt vooral gevierd in Angelsaksische landen zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Maar het feest behoort evengoed tot de katholieke traditie in Brabant. Om dat te onderstrepen zet pastoor Paul Janssen zijn Willibrorduskerk in Deurne vrijdagavond vol met duizend waxinelichtjes.



Licht

‘All Hallow’s Eve’ is de Engelse uitdrukking voor de voorbereiding op Allerzielen en Allerheiligen, aldus de pastoor. Een feest waarbij licht centraal staat, vandaar de waxinelichtjes. Van zes tot tien uur vrijdagavond gaat de kerklichtjes uit, met uitzondering van de heiligenbeelden en het priesterkoor. Er worden ‘zielenkoekjes’ gebakken, acteurs gaan eng verkleed de straat op en vanaf de bieb is er een griezelspeurtocht.

Lampionnentocht

Ook in Baarle kunnen kinderen naar buiten om te griezelen. Op het Sint Annaplein start om zeven uur ’s avonds een lampionnentocht, trick or treat en een etalagewedstrijd.

Zombietour

Oss is al de hele week in de ban van Halloween. Tot en met zaterdag lopen ‘enge mensen in de scary zone’ van het centrum. Voor alle dierbare herinneringen kunnen de Ossenaren terecht op de Heuvel. Daar staat een Death Row Photobooth, de plek om schrikbarende foto’s te maken. Aan het Walplein opent om acht uur ‘s avonds het scary doolhof. Verder is het ook lekker eten en drinken, onder meer tijdens de heksen & zombietour die vrijdagavond om tien uur van start gaat en langs vijf café’s voert.

Parade

Rijen laat ook van zich horen. Daar gaan ze zaterdagavond massaal de straat op voor een drie kilometerlange Halloween Parade. Er hebben zich al meer dan 350 deelnemers aangemeld. De griezelstoet vertrekt om half acht vanaf cultureel centrum De Boodschap.

Scary swim

Verspreid over de stad is het ook in Tilburg behoorlijk schrikken. Bij winkelcentrum Heyhoef is het Moonlight shoppen tussen zes en tien uur zaterdagavond. En daar hoort natuurlijk ook een lampionnenoptocht voor de kinderen bij. De horeca trakteert de volwassen op griezelfeestjes, variërend van Monsters Ball tot Fright Nights. Sportievelingen kunnen terecht bij recreatiebad Stappegoor voor een ‘scary swim’. Theater Pathé haalt zaterdag goed door en toont van middernacht tot het ochtendgloren rond kwart voor zes een heuse Halloween Horror Show met vier films.