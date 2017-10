Man uit Ossendrecht krijgt 3 jaar cel voor veroorzaken dodelijk ongeval

ANTWERPEN/OSSENDRECHT - De Belgische rechter heeft de 26-jarige man uit Ossendrecht die 15 maart 2015 een dodelijk ongeluk veroorzaakte, veroordeeld tot drie jaar cel. Een ouder Belgisch echtpaar kwam bij de aanrijding op gruwelijke wijze om het leven. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen vrijdag.

Volgens de rechter was de veroordeelde schuldig aan onopzettelijke doding, omdat hij met de ‘waanzinnige’ snelheid van 163 km/u op de andere auto inreed. "Geen enkele normale, voorzichtige bestuurder verwacht er zich aan dat iemand tegen 163 kilometer over een weg zou rijden waar 70 kilometer per uur is toegestaan", aldus de rechter in de Gazet.



'Beperkt schuldinzicht'

De Brabander liet kort na het ongeval via zijn advocaat weten erg aangedaan te zijn. "Dit heeft hij nooit gewild", aldus zijn advocaat. De rechter sprak echter van een 'beperkt schuldinzicht'. “Het gaat om totaal roekeloos rijgedrag. De beklaagde heeft een beperkt schuldinzicht. Hij begon die nacht aan een dollemansrit en leek zich totaal niet bewust van het gevaar dat hij vormde voor andere weggebruikers.”



Ongeval

Het ouder echtpaar reed een kruising in Antwerpen op toen een Audi S4 aan kwam rijden. In die wagen zaten een 24-jarige man uit Ossendrecht, een 27-jarige man uit Bergen op Zoom, een 24-jarige man uit Roosendaal en twee Belgen. De mannen zouden onderweg naar huis zijn na een avondje stappen.



Fataal

De veroordeelde kon het echtpaar niet meer ontwijken en botste met hoge snelheid tegen de auto van het oudere stel. De klap was zo hard dat de 71-jarige man uit de wagen en door een ruit van een café werd geslingerd. De 67-jarige vrouw overleed enkele uren later in het ziekenhuis.