Voormalig gevangenisdirecteur uit Nieuw-Vossemeer krijgt taakstraf voor wietkwekerij

NIEUW-VOSSEMEER - Hij had er alle vertrouwen in dat Jezus zijn rechter zou zijn, maar de ex-plaatsvervangend directeur van de gevangenissen in Vught en Middelburg moet het nu toch echt doen met de beslissing van het Openbaar Ministerie in Breda. Die legde Hank G. een taakstraf van dertig uur op, omdat hij in zijn huis een hennepkwekerij had.

De voormalig gevangenisdirecteur werd in april gearresteerd. In zijn huis in Nieuw-Vossemeer vond de politie 114 wietplanten. Ook zijn vrouw werd aangehouden. Volgens de officier van justitie was het namelijk haar idee om wat extra bij te verdienen.



Ministerie van Veiligheid en Justitie

De vondst van de hennepkwekerij was extra opvallend, omdat G. al jaren hoge functies bekleedde bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor die periode was hij onder meer plaatsvervangend directeur - voor de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hij werd gschorst en is zijn baan bij justitie inmiddels kwijt.



G., die ook actief was binnen de evangelische gemeenschap van Steenbergen, vroeg tijdens de viering van Goede Vrijdag nog vergiffenis voor zijn misstap. "Wij hebben Jezus met ons en dat is onze rechter", zo reageerde zijn dochter destijds namens G.



Taakstrafzitting

Bij de rechter hoeft de 54-jarige Hank G. in ieder geval niet te komen. De officier van justitie velde tijdens een zogenoemde taakstrafzitting zelf het 'vonnis'. Met de hoogte van de taakstraf van dertig uur heeft de officier onder meer rekeninggehouden met het blanco strafblad van de ex-gevangenisdirecteur en de baan die hij door de wietteelt heeft verloren.



De 51-jarige vrouw van de justitiemedewerker accepteerde haar werkstraf van honderd uur die het OM voor ogen had. Een hogere straf, omdat de vrouw het initiatief had genomen wat bij te verdienen. Ze had geen baan meer. Overigens heeft het duo niet lang van de extra inkomsten kunnen profiteren. Het Openbaar Ministerie heeft de auto van het echtpaar afgepakt en zo de criminele winsten ontnomen.