Brabant wil designmuseum in Evoluon

DEN BOSCH - De provincie gaat uitzoeken of er een nationaal design-museum kan komen in het Evoluon in Eindhoven. Een motie van D66 daarover is vrijdagmiddag aangenomen in Provinciale Staten.

De bedoeling is dat het provinciebestuur nu met de nieuwe minister van cultuur Ingrid van Engelshoven gaat praten over dit plan. Volgens D66 is Eindhoven door het succes van de Dutch Design Week de uitgelezen plek voor zo'n museum. Het Evoluon is als plek waar Philips ooit met tentoonstellingen over techniek begon, voor zo'n museum een toepasselijk gebouw. Philips is bezig om het ikonische gebouw af te stoten.



Rijksmuseum

Een rijksmuseum voor design zou het eerste rijksmuseum onder de grote rivieren zijn. Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch richt zich de laatste tijd ook nadrukkelijk op design. Voor het CDA in provinciale staten was dat een van de redenen om tegen de D66-motie te stemmen.