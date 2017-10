Berouwvolle autodief opgepakt na achtervolging: 'Ik zal het nooit meer doen'

DEN BOSCH - Een autodief heeft vrijdagochtend in Den Bosch tevergeefs geprobeerd de politie van zich af te schudden. Hij reed rond vier uur in de kastelenbuurt Haverleij toen hij een stopteken kreeg. De man stopte niet, maar ging er als een haas vandoor.

De politie zette de achtervolging in, richting het nabijgelegen dorp Bokhoven. De bestuurder van de Volkswagen raakte even uit zicht maar het voertuig liet een duidelijk spoor achter. Onderweg vonden agenten een auto-onderdeel. Ook zagen ze twee duidelijke bandensporen op de weg.



De agenten volgden het spoor tot in het centrum van het dorp. In de voortuin van een huis vonden ze een zwaar beschadigde auto. De motor draaide nog en de verlichting stond aan. Aan het kenteken kon de politie zien dat de wagen gestolen was. De bestuurder was spoorloos.



Spijt

De politie liet het er niet bij zitten en kamde de buurt uit. Agenten hoefden niet lang te zoeken. Niet ver van de auto werd een verdachte man gevonden onder een overkapping in een achtertuin aan de Gravin Helenastraat.



Volgens de agenten was hij flink aan het zweten en zag hij lijkbleek. Hij zou onderweg naar het politiebureau hebben bekend de auto te hebben gestolen. Hij vertelde agenten dat de hele ervaring 'een wijze les' was geweest en dat hij het 'nooit meer zou doen'. Hij is aangehouden.