Jürgen Locadia vraagteken voor Vitesse-PSV, Phillip Cocu waarschuwt voor 'pittig duel'

EINDHOVEN - Gastón Pereiro en Steven Bergwijn lijken op tijd fit voor de belangrijke uitwedstrijd van PSV tegen Vitesse. Dat duel staat zondagmiddag op het programma. Pereiro en Bergwijn zijn voldoende hersteld van blessures. Of Jürgen Locadia in Arnhem zijn rentree kan maken, is nog onduidelijk.

Locadia trainde vrijdag nog apart van de groep. Trainer Phillip Cocu bepaalt op basis van de training van zaterdag of hij Locadia meeneemt naar Arnhem.



'Vitesse kan uit het niets scoren'

Pereiro raakte zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo geblesseerd aan zijn schouder en miste daardoor donderdag de bekerwedstrijd tegen FC Volendam. Bergwijn miste zowel de ontmoeting met Heracles als die met Volendam omdat hij last had van zijn knie.



Koploper PSV heeft een voorsprong van zes punten op nummer drie Vitesse. "Vitesse presteert heel goed", vindt Cocu. "Er staat in Arnhem een heel goede selectie. Een team met ervaring en de kwaliteit om uit het niets een treffer te maken. Het wordt een pittige wedstrijd'."



Kwetsbaar

De wedstrijd is een interessant nieuw meetmoment voor PSV. "We zijn blij met ieder punt voorsprong dat we hebben op de concurrentie", vertelde de trainer vrijdag. "Maar als een concurrent een keer wint als wij verliezen, is onze voorsprong zo goed als weg. Wij moeten goed beseffen dat we iedere wedstrijd honderd procent moeten blijven geven. Anders zijn we kwetsbaar.''



LEES OOK: 'Marco van Ginkel is completer dan Hakim Ziyech', Frank van der Struijk analyseert ex-teamgenoot