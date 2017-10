Koning Willem-Alexander brengt werkbezoek aan vliegbasis Gilze-Rijen.

RIJEN - Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een werkbezoek gebracht aan vliegbasis Gilze-Rijen. Tijdens het bezoek van de koning stond de inzet van simulatoren bij de training in de militaire helikopterluchtvaart centraal. Ook werd aandacht besteed aan de samenwerking van Defensie en niet-militaire partijen.

De koning werd eerst ontvangen bij het Defensie Helikopter Commando (DHC). Na een toelichting op ‘special operations’ van het DHC met het Korps Commando Troepen, kreeg hij uitleg over training en opleiding met behulp van simulatoren.



Vervolgens volgde een demonstratie van trainen met een ‘doorgun-simulator’. Aan het einde van het bezoek ging de koning nog in gesprek met ondernemers en medewerkers van Defensie.Op de vliegbasis zijn zes sqaudrons van het Defensie Helikopter Commando gevestigd. Om helikopterbemanningen te trainen, wordt steeds vaker gebruikgemaakt van vliegsimulatoren.Daardoor kunnen de daadwerkelijke vlieguren steeds vaker besteed worden aan complexere trainingen, zoals gezamenlijke missies met landmacht- of marinierseenheden met meerdere helikopters tegelijkertijd.Het voordeel van simulatoren is dat weersomstandigheden, verboden vlieggebieden en milieubeperkingen geen rol spelen. Op die manier zijn crisisituaties beter te trainen.