Brabantse Wal krijgt eigen 'mini-museum' over oorlog en bevrijding

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom krijgt een informatiecentrum over de bevrijding van de Brabantse Wal. Het komt tussen de twee oorlogsbegraafplaatsen in, net buiten de stad. In het westen van Brabant is er nu nog bijna niks voor 'battlefieldtourists' en dat terwijl er volgens de initiatiefnemers steeds meer bezoekers komen, uit de hele wereld.

In het overdekte en gratis toegankelijke centrum wordt straks uitgelegd hoe de geallieerde opmars verliep in 1944 en 1945 en wat er in West-Brabant precies gebeurde, zoals bij de Slag om Woensdrecht. Het infocentrum kost naar schatting ruim 1 miljoen euro.



In aanloop naar 75 jaar bevrijding in 2019 komt er eerst een tijdelijk gebouw. Een jaar jaar volgt een permanente oplossing. De initiatiefnemers hebben als voorbeeld het bezoekerscentrum van de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Margraten en het Canadese centrum in Holten, waar jaarlijks dertigduizend bezoekers komen.Volgens voorzitter Frans de Vos van Stichting Bevrijding Brabantse Wal is dit centrum hard nodig. "Bezoekers zeggen vaak bij de aanblik van de twee erevelden: wauw! Maar wat is de betekenis van al die graven? Ze komen dan niet verder dan een plaquette die er hangt". De Vos mer ktdat bezoekers roepen om meer informatie maar dat er amper wat is te vinden. "Er kwam hier in het voorjaar een groep van 750 scholieren uit Canada. Dat hoorden we pas achteraf." SInds kort zijn er al wel battlefieldtours Volgende week zijn de eerste besprekingen met de Britse beheerder van de oorlogsbegraafplaatsen, de CWGC. Vanuit het Belgische Ieper onderhouden ze de twee oorlogsbegraafplaatsen langs de Ruytershoveweg. Nergens in Nederland liggen er twee van zulke begraafplaatsen naast elkaar.Het zijn de twee grootste oorlogsbegraafplaatsen van Brabant. Er liggen in totaal bijna 2500 geallieerden, vooral Canadezen en Engelsen. Maar ook Zuid-Afrikanen, Nieuw-Zeelanders, Polen, Tsjecho-Slowaken, Belgen, een paar Amerikanen en een Nederlander. De Britse begraafplaats is oorspronkelijk al tijdens de oorlog door de Duitsers aangelegd voor geallieerde piloten en later ook Duitsers. Er liggen ook zeelieden die in de Zeeuwse wateren stierven, bijvoorbeeld bij de amfibische landing op Walcheren.