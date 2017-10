Spits Cyriel Dessers kijkt uit naar treffen met oude club NAC: 'Gevoel even opzij zetten'

UTRECHT - FC Utrecht-spits Cyriel Dessers kijkt uit naar zondag als zijn oude club NAC op bezoek komt. Dessers had vorig seizoen een groot aandeel in de promotie van de Bredase club naar de eredivisie en verdiende daarmee een transfer naar Utrecht.

Cyriel Dessers kan niet wachten tot NAC op bezoek komt. Hoewel hij nu voor FC Utrecht speelt, zal de liefde voor de Bredase club nooit verdwijnen bij de Belgisch spits. Vorig seizoen werd hij clubtopscorer van NAC en promoveerde Dessers met de ploeg naar de eredivisie. Hij maakte in Breda een waar volksfeest mee.



'Bij een goal schuif ik niet op de knieën'

"Ik ben echt supporter geworden", zegt Dessers. "En dat blijf ik ook. Maar ik zal dat gevoel dit weekend toch even opzij zetten. Nee, dat is niet moeilijk, want ik ben heel hongerig en heb er veel zin in. Als ik scoor, schuif ik misschien niet op de knieën maar zal zeker juichen."



"Voor het seizoen had ik deze wedstrijd al aangevinkt in de agenda", vervolgt Dessers. "Nu is het bijna zo ver en vind ik het ook spannend."



Niet in topvorm

De kans is heel groot dat Dessers speelt tegen NAC. Zijn concurrent in de spits kampt namelijk met een achillespeesblessure. FC Utrecht zal zondag wat recht willen zetten voor eigen publiek, want de ploeg verloor vorige week van AZ en werd woensdag door VVV uit het bekertoernooi geknikkerd.



"We zijn niet in topvorm, maar zeggen dat we een dipje hebben is te zwaar. De kwaliteit is niet verdwenen en het is zaak om die weer terug te vinden. Ik hoop dat het zondag gebeurd."



NAC is lastige tegenstander

Cyriel Dessers ziet in NAC zondag een lastige tegenstander. "Ik denk dat NAC het alle topploegen al moeilijk heeft gemaakt. Behalve dan Vitesse, maar dat was de eerste wedstrijd. We zullen op onze hoede moeten zijn. Maar als wij even hard willen als NAC denk ik dat wij beter zijn."