Waterschap Aa en Maas na regenval minder gul voor agrariërs dan De Dommel

DEN BOSCH - Honderden land- en tuinbouwers in het gebied van Waterschap Aa en Maas zijn van de regen in de drup geraakt. Zij hadden na de overvloedige regenval van vorig jaar mei en juni een schadeclaim ingediend bij het waterschap. Uiteindelijk krijgen slechts zeven van de 267 agrariërs in Noordoost-Brabant die in de problemen zijn gekomen, een schadevergoeding.

Eerder deze week werd bekend dat Waterschap De Dommel bij 41 boeren in Zuidoost-Brabant over de brug komt. De zeven schadegevallen die Aa en Maas honoreerde, deden zich voor in het stroomgebied van de Boven Aa (Asten en omgeving) en de Raam (Land van Cuijk).



'Zorgplicht niet nagekomen'

Net als bij De Dommel gaat het om schade die te wijten is aan nalatigheid van het waterschap, of waar, zoals een woordvoerster van Aa en Maas dit uitdrukt, de zorgplicht niet is nagekomen. Hierbij gaat het om verstopte duikers of niet gemaaide sloten.



In totaal werden bij Waterschap De Dommel 323 schadeclaims ingediend. In juli werd al duidelijk dat de meeste claims niet zouden worden gehonoreerd. In vijftig gevallen was er twijfel over de vraag of het waterschap iets te verwijten viel. De vaak hevige regenbuien vielen van eind mei tot eind juni 2016.