Baby Miguel kan voor oogoperatie naar Amerika dankzij crowdfunding: 'We zijn iedereen dankbaar'

ARENDONK - Alleen een operatie in Amerika kan ervoor zorgen dat de drie maanden oude baby Miguel niet blijvend blind wordt. Daar is 110.000 euro voor nodig en om dat bedrag bij elkaar te krijgen begonnen ouders Michael Lu uit Reusel en Lieveke de Kort uit Middelbeers een crowdfundingactie. Met succes, want ze verwachten volgende maand al te vertrekken.

Michael en Lieveke werden in juli ouders van hun eerste kindje Miguel. Al snel viel het koppel van hun roze wolk toen bleek dat Miguel lijdt aan Sclerocornea, een zeldzame oogaandoening. Daardoor ziet hij alleen maar licht en donker.

Geen middelen

De artsen in Nederland hebben geen middelen om hem te helpen. "Ze zeiden dat hij hier prima mee kan leven", vertelt Lieveke. "Maar dat vonden wij te gemakkelijk gezegd", vult Michael aan. "We zijn verder gaan zoeken want je wil toch het beste voor je kind.”



Het stel zocht hulp in België, waar ze nu wonen. Professor Bernard Duchesne uit Luik probeerde met een kleine ingreep de situatie te verbeteren. Toen dat niet lukte, bracht hij de ouders in contact met professor James Aquavella uit New York.



“Deze arts werkt met een methode die ze in Europa niet kennen”, legt Lieveke uit. “Hij kan een kunststof hoornvlies aanbrengen waardoor Miguel voor het eerst in zijn leven kan zien. Maar deze operatie kost veel geld en dat moeten we zelf betalen.”



Massale steun

Het stel zette een crowdfundingactie op. "Daar heb ik best wel wat trots voor opzij moeten zetten”, zegt Michael. “Ik vind het heel lastig om geld van mensen te moeten vragen en om je foto in de supermarkt te zien hangen. Maar ik heb geen andere keus, ik doe het voor Miguel.”

Het gezin kreeg massaal steun in Nederland en België. Wat ook hielp was de steun van Wesley Sneijder en zijn vrouw Yolanthe. Zij deelden de actie op social media. "We hebben ze bedankt via hun manager", aldus Lieveke. "Maar we zijn iedereen ontzettend dankbaar voor alle steun.”



In België zette stichting ‘Ons Steentje’ zich in voor Miguel. De stichting steunt eigenlijk alleen bij levensbedreigende ziekten, maar in dit geval wilde ze ook helpen. "Dit jongetje kan gered worden met een behandeling", aldus Pieter van Reeth van de stichting.

"En ja, dat kost een ton. Maar als er niets gedaan wordt en dit jongetje blijft blind, dan kost dat de maatschappij veel meer dan een ton.” De stichting vindt het dan ook onbegrijpelijk dat verzekeringen een dergelijke behandeling in het buitenland niet vergoeden.

Snel naar Amerika

Voor Miguel komt de hulp net op tijd. De kans op een succesvolle operatie is het grootst voordat hij zes maanden oud is. "De operatie wordt nu ingepland in Amerika", aldus Lieveke. “Daarna gaan we tickets boeken en het verblijf regelen.” De planning is dat het gezin volgende maand vertrekt. Ze moeten ongeveer drie weken in Amerika blijven voor de operatie en de eerste nazorg.



Daarna neemt professor Duchesne de zorg over. "Hij gaat op eigen kosten mee naar Amerika", zegt Michael. "Omdat hij van deze operatie wil leren en de methode ook naar Europa wil halen.”

"Dat is toch geweldig?", vult Lieveke aan. "We zijn heel dankbaar en blij met alle betrokken mensen die dit voor Miguel mogelijk hebben gemaakt.”