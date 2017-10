Met deze bidon kunnen we straks onze eigen urine drinken [FILMPJE]

EINDHOVEN - Eindhoven is tijdens de Dutch Design Week een plek waar de gekste creaties en uitvindingen worden gepresenteerd. Maar de ‘Ultimate Bottle’ van grafisch vormgever Tim Verbakel uit Erp spant dit jaar wel de kroon. Het is een bidon die je urine omzet in drinkwater. De grote vraag is: wie durft dat nu eigenlijk aan?

De bidon is een samenwerking tussen Tim en nanotechnoloog Danny Wagemans. Bovenin de bidon zit een bijzondere filter die zeewater en urine kan omtoveren in drinkwater. Het idee is vooral ontwikkeld voor vluchtelingen die grote afstanden te voet moeten afleggen. “Vluchtelingen hebben tijdens hun tocht tekort aan benodigdheden als schoon drinkwater en stroom”, vertelt Tim.



Stroom opwekken

Het levert niet alleen drinkwater op. Met de zouten in de urine worden ook stroom opgewekt. Daarmee kun je door middel van een USB-poort onderin de bidon bijvoorbeeld je mobiel opladen. De bedenkers willen in de toekomst ook dat de bidon met de urine medische checks kan uitvoeren.