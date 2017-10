Eindhovenaren gooien kunst op de brandstapel, maar onder protest

EINDHOVEN - Op de Dutch Design Week worden morgen tientallen kunstwerken op de brandstapel gegooid. Het zijn schilderijen en tekeningen die volgens de stichting Onterfd Goed 'total loss' zijn. Volgens landelijke voorschriften moet zulk werk worden verbrand; de stichting zou er liever iets anders mee doen.

'Onterfd Goed' ontfemt zich al ruim vijf jaar over dakloze kunstcollecties. Dat kunnen bijvoorbeeld verzamelingen zijn uit een bedrijfsmuseum dat wordt opgeheven of van een gemeente die kunst af wil stoten. Voor het grootste deel van de werken vindt Onterfd Goed een nieuwe bestemming; veel kunstliefhebbers komen regelmatig snuffelen in de loods van de organisatie op zoek naar leuke kunst. De afgelopen vijf jaar gingen er 90.000 kunstwerken door de handen van Onterfd Goed.





Enkele tientallen daarvan zijn in de loop der jaren zo beschadigd dat er niets meer mee te beginnen valt. Die kunst moet dan vernietigd worden en volgens de officiële regels gebeurt dat dan door verbranding.Jolande Otten van Onterfd Goed: "Je zou er iets creatievers mee kunnen doen. Van schilderijen zou je omslagen kunnen maken voor notitieboeken of tassen. Maar de officiële regels staan dat op dit moment niet toe. Wij vinden het jammer en vandaar dat we deze verbranding in het openbaar doen. Zie het als een protest; we willen de regels ter discussie stellen."De verbranding is zaterdag om 16 uur op sectie-C, een van de locaties van de Dutch design Week in Eindhoven.