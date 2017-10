Man zwaargewond in auto gevonden in Eindhoven, mogelijk sprake van ontvoering

EINDHOVEN - Een 52-jarige man is in Eindhoven in de nacht van donderdag op vrijdag mogelijk ontvoerd. De man werd rond halfvier zwaargewond gevonden in een auto aan de Jan van Eykgracht. De politie is op zoek naar getuigen.

Vrijdagochtend rond halfvier hoorde een voorbijganger de man om hulp schreeuwen. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verklaarde zelf te zijn ontvoerd.



Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de zaak. De auto is voor sporenonderzoek meegenomen en er wordt onder meer gekeken of er camera’s hangen in de buurt die het voorval hebben vastgelegd.