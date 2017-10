Verdachten van illegale puppyhandel in Hapert vrijgelaten na verhoor

HAPERT - Drie verdachten die eerder deze week zijn aangehouden vanwege illegale puppyhandel in Hapert zijn vrijgelaten na verhoor. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Puppyhandelaar Jurgen C. (43) uit Hapert werd dinsdag opgepakt op verdenking van illegale handel in honden. Ook een vrouw uit Hapert werd gearresteerd. Het tweetal werd ook verdacht van valsheid in geschrifte, belastingfraude en bezit van illegale diergeneesmiddelen. Ze zijn vrijdag vrijgelaten.



Dierenarts

Afgelopen maandag werd in België een dierenarts opgepakt en overgeleverd aan de Nederlandse politie. Zij is donderdag al vrijgelaten.

De aanhoudingen hadden te maken met de grote politieactie tegen illegale puppyhandel in april vorig jaar. Gedacht werd dat het trio een rol zou hebben gespeeld bij belastingfraude en grootschalig gesjoemel met vervalste paspoorten en vaccinaties bij duizenden importpuppy’s uit Oost-Europa.