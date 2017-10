Hans Kraay senior (81) overleden, 'Hij legde de basis voor grote successen PSV'

EINDHOVEN - Sporticoon en oud-PSV'er Hans Kraay senior is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie vrijdagmiddag bekend.

Kraay senior, vader van tv-persoonlijkheid Hans Kraay junior, trainde zowel PSV, Ajax als Feyenoord. Ook was hij eind jaren tachtig technisch directeur van PSV. Na zijn tijd als trainer werd hij een veelgevraagde tv-analyticus.



In zijn tijd bij PSV haalde Kraay een aantal grote namen naar de club, waaronder Ruud Gullit en Ronald Koeman. Hij moest uiteindelijk weg bij de club in 1987 door een conflict met zijn voormalige beschermeling Gullit, die een transfer naar AC-Milan wilde forceren.



Sporticoon

Willy van de Kerkhof noemt de dood van Kraay tegen Omroep Brabant een groot verlies. "Ik heb mooie tijden onder hem gehad. We verliezen een sporticoon. Hij heeft ook de basis gelegd voor de grote successen van PSV in 1988."



De oude Kraay stond in de jaren vijftig en zestig bekend als een spijkerharde verdediger. Hij kwam acht keer uit voor het Nederlands elftal.